حياة كريمة.. تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية ومشروعات خدمية واستثمارية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قال المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية، إن المحافظة حظيت بنصيب كبير من مشروع القومي للإسكان الاجتماعي، بحوالي 3 آلاف و161 وحدة سكنية بتكلفة 584 مليون جنيه، علي ثلاث مراحل الأولى 988 وحدة بتكلفة 125 مليونا والثانية 726 وحدة بتكلفة 87 مليونا والثالثة 1446 وحدة بـ 336 مليون جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة في حوار لـ "اليوم السابع"، أن مشروع تطوير عواصم المدن المنفذ بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق، هو أضخم مشروع سكني بالمحافظة يستهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتم الانتهاء من أعمال المشروع المنفذ بكفر الحمام على مساحة 83 فدانا يشمل إنشاء 75 عمارة للإسكان الاجتماعي تضم حوالي 6000 وحدة سكنية مزودة بطرق وجراجات ومصاعد كهربائية وكافة المرافق والخدمات، وأيضا المشروع المنفذ بمنطقه الحريري على مساحة 20 فدانا يشمل 50 عمارة تضم 1800 وحدة سكنية بمساحة 125 م2، مزودة بكافة الخدمات.

وعن نفق عرابي بطول 350 مترا، أكد أنه هو من أهم المشروعات الخدمية التي ستدخل الخدمة قريبا، لما يمثله من محور رئيسي، بحلول نهاية يونيو الجاري سيكون انتهى كافة الأعمال، وتتبقى أعمال الخاصة بلاعات الصرف وبالإضاءة والدهانات وتجميل الميدان والتي قد تستغرق شهرا، ليدخل الخدمة في شهر أغسطس بالقرب من احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأضاف، أنه بالتزامن مع المشروع جار عمل تطوير شامل للميدان وجدارية بطول 20 مترا وصيانة وتجميل قاعدة تمثال عرابي، ورفع كفاءة شارع الجلاء بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه.

وأكد أن منطقة وسط البلد تشهد أيضا تنفيذ مشروع برج التحرير، وهو من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها المحافظة، وتبلغ مساحته 1047 م3 بتكلفة تعاقدية 55 مليونا ويتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق من الأرضي إلى الثالث مخصصة لنظام جراحات وحدات تجارية والطوابق من الرابع والخامس والسادس مخصصة نظام وحدات إداري والطابق السابع نادى اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادى اجتماعي مفتوح، وبلغت نسبة التنفيذ وصلت 80 %.















