حياة كريمة بالأقصر.. تواصل العمل فى الحفر ومحطة رفع الصرف الصحى بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

يعمل رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفى هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية فى المشروعات القومية، وأبرزها استمرار العمل فى محطة رفع الصرف الصحى بالكوم الشرقى بالكيمان، كما يتم استمرار الأعمال فى تغويص البيارة وبناء المنشآت لمحطة الصرف رفع الحلة، ويتم استمرار أعمال حفر غرف الصرف الصحى للمنازل بقرية المساوية، وكذلك العمل فى محطة النمسا الفرعية للصرف الصحى، كما تم البدء فى العمل لمجمع الصناعات الغذائية بالمجابه بالجبلين التابع لمجلس قروى الكيمان، كما يتم استمرار العمل بشادر الخضار بقرية الشغب.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، على إنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الرزقة وطريق طراد النيل حتى مكتب البريد بقرية النواصر، كما يتم استمرار أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة، كما يتم تواصل أعمال الصرف فى محطة صرف توماس الوسطى، كما تم البدء فى قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقى لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومى للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة.، وتم مؤخراً الانتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%.