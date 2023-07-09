جيش الكونغو الديمقراطية يلقى القبض على أحد قادة مليشيات "موبوندو"

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كشف صمويل أودبانجو أوتو ، نائب وزير الدفاع الوطنى وقدامى المحاربين فى الكونغو الديمقراطية، أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تمكنت من اعتقال أحد قادة مليشيات "موبوندو" المحلية المتسببة فى انعدام الأمن بمنطقة "جراند باندوندو" وجزء من مدينة كينشاسا .

وأوضح المسئول العسكرى، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم، أن جيش الكونغو الديمقراطية شن عملية أمنية من أجل استعادة الأمن وبسط سيطرة الدولة ضد المليشيات المتسببة فى زعزعة استقرار البلاد وأسفرت هذه العملية عن اعتقال أحد قادة مليشيات "موبوندو" و19 عنصرا آخرين من هذه المليشيات .



وأكد نائب وزير الدفاع الوطنى وقدامى المحاربين فى الكونغو الديمقراطية أن "الحكومة عازمة على تعبئة الموارد المطلوبة واللازمة من أجل القضاء على جيوب انعدام الأمن فى أنحاء البلاد".



من جهته قال باتريك مويايا، المتحدث باسم حكومة كينشاسا وزير الإعلام: "فى غرب البلاد، تتكثف مطاردة ميليشيات موبوندو من أجل إرساء السلام بشكل نهائى واستعادة سلطة الدولة".



وأضاف: "انتهى الهجوم عند جسر كوانجو بإلقاء القبض على 19 مقاتلا ومصادرة بنادق آلية وأسلحة بيضاء".



وكشف مويايا عن اعتقال "كافوتى باديلوانا زعيم مقاتلى مليشيات موبوندو فى منطقة كيمبانا فى قطاع وامبا بمقاطعة ماى ندومبى (جنوب غرب الكونغو الديمقراطية)" على أيدى العناصر الأمنية فى 23 من شهر يونيو الماضى.



تجدر الإشارة إلى أن مليشيات "موبوندو" ولدت من رحم النزاع بين عرقيتى "تيكي" و"ياكا" والذى أسفر عن مقتل ما لايقل عن 300 شخص فى عام واحد.