تونس.. قتيل ومفقودون بعد غرق زورق قبالة سواحل البلاد

وكالات

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية الأحد، بوفاة شخص وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس.



ونقلت الإذاعة عن المتحدث باسم النيابة العامة فى صفاقس فتحى بوجناح قوله إنه جرى إنقاذ 11 آخرين بعد غرق المركب.