تونس.. قتيل ومفقودون بعد غرق زورق قبالة سواحل البلاد

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية الأحد، بوفاة شخص وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس.
ونقلت الإذاعة عن المتحدث باسم النيابة العامة فى صفاقس فتحى بوجناح قوله إنه جرى إنقاذ 11 آخرين بعد غرق المركب.
تونس.. قتيل ومفقودون بعد غرق زورق قبالة سواحل البلادالأحد، 09 يوليو 2023 12:50 م
زورق مهاجرين غير شرعيين
وكالات
أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية الأحد، بوفاة شخص وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس.
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أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية الأحد، بوفاة شخص وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس.
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