توفر 25 ألف فرصة عمل.. إقامة منطقة تجارية بالبحيرة باستثمارات 10 مليارات جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت محافظة البحيرة، عن مشروع إنشاء أول منطقة تجارية بدمنهور باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، وتوفر 25 ألف فرصة عمل للشباب.

وتضم المنطقة التجارية بالبحيرة، والواقعة على طريق "القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى" بالقرب من مدخل مدينة دمنهور بمساحة 96 فدانا، أسواق تجارية وعدة مطاعم وأسواق مفتوحة للتوكيلات ومراكز الخدمة.

كما يضم المشروع الجديد، فندقا وملاعب رياضية وإستراحات ومراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض" هايبر ماركت بمواصفات عالمية وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية ومستلزمات معيشية وترفيهية للعاملين بها.

وتنقسم المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور إلى ثلاثة قطاعات وهى:

ـ المنطقة "أ" على مساحة 47 فدان بحجم إستثمارات 5 مليار جنيه، وتضم "هايبر كارفور - معارض سيارات - أدوات زراعية - فود كورت - سينمات وأماكن ترفيهية".

ـ المنطقة "ب" بمساحة 15.5 فدان بحجم إستثمارات 3 مليار جنيه، وتضم "مخازن شركة أوكازيون - مخازن أدوية - شركة نتاجاس ".

ـ المنطقة "ج" 26 فدان بحجم إستثمارات 3 مليار جنيه، وتضم "سوق جملة - نادى رياضى - مستشفى - محطة بنزين - فندق - مطحنة - مصنع منتجات أسماك".