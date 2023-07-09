تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم خلالها تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و326 شاحنة و105 سيارات.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيان لها أن حركة الواردات شملت 500 طن بضائع، و114 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 212 شاحنة و25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و130 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة.

كما اكدت أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 2300 راكب بمؤانيها.