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"تخصص فى سرقة العدادات".. اعترافات لص المساكن بمدينة الشروق

الأحد، 09 يوليو 2023 12:00 ص
"تخصص فى سرقة العدادات".. اعترافات لص المساكن بمدينة الشروق حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال المتهم بسرقة عدادات المياه في مدينة الشروق، وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بسرقة عدادات مياه من داخل أحد المساكن بمدينة الشروق، كما اعترف بتخصص في سرقة عدادات المياه، وتنفيذ 3 وقائع سرقة بأسلوب الفك من داخل المساكن.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عدد 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه وكذا أدوات عدة عبارة عن مفك صليبة، بنسة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك".

 

 

 


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