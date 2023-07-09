"تخصص فى سرقة العدادات".. اعترافات لص المساكن بمدينة الشروق

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال المتهم بسرقة عدادات المياه في مدينة الشروق، وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بسرقة عدادات مياه من داخل أحد المساكن بمدينة الشروق، كما اعترف بتخصص في سرقة عدادات المياه، وتنفيذ 3 وقائع سرقة بأسلوب الفك من داخل المساكن.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عدد 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه وكذا أدوات عدة عبارة عن مفك صليبة، بنسة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك".