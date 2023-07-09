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تحرير 3 محاضر غش لـ3 طلاب بالثانوية العامة بالقليوبية وغياب 453 طالبا وطالبة

الأحد، 09 يوليو 2023 04:31 م
تحرير 3 محاضر غش لـ3 طلاب بالثانوية العامة بالقليوبية وغياب 453 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية 2023، إحالة 3 طلاب للتحقيق في واقعة ضبطهم أثناء الغش وحيازة تليفونات محمولة، خلال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، حيث تم ضبط الحالات بلجان بنها والخانكة وشبين القناطر، وتحررت المحاضر اللازمة للطلاب خلال أداء امتحانات الرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، والجيولوجيا لشعبة علمي علوم، وعلم النفس لشعبة الأدبي.
 
كما أعلنت الغرفة، غياب 453 طالبا وطالبة في الشعب المختلفة عن الامتحانات اليوم التي أداها الطلاب، وهي مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية رياضيات، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي علوم، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
 
وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع، والتفاضل والتكامل، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.
 
وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.
 
وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام.
 
وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
 

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