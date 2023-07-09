تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 45 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس الطبيب المتهم بقتل زميله داخل عيادة خاصة بالساحل، بالتعاون مع 2 آخرين "سيدة وتمرجى"، 45 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عايدة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته الخاصة بدائرة قسم الساحل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.