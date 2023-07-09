تاجر الكيف سقط بالحشيش في مدينة 6 أكتوبر.. اعترف بتخزينه في شقته

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، في مدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للإتجار بها، وترويجها بين عملائه، لتحقيق أرباح طائلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، تردد أحد الأشخاص بين عدة مناطق، في مدينة 6 أكتوبر، لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وتوصلت التحريات إلى أنه عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي بالإضافة إلى هاتفين محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالإتجار بالمخدر، وأشار إلى أنه اعتاد تخزينه بشقته، تمهيدا لترويجه بين عملائه، واستخدامه الهاتفين للتواصل مع عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.