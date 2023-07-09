

وأضاف بلاشتشاك - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر، بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد، مشيرا إلى أن "هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا". وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذي يحاولون عبور حدودها مع بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة.