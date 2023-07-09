بروفايل.. المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

كتب: أحمد إسماعيل

أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلفا للمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الجديد:

ولد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي في 15 أغسطس عام 1954 بمحافظة القليوبية.

حصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس.

التدرج الوظيفي:

عُينَ المستشار مسعد بيومى في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977 وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994 ، ثم رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.

الأقسام والفروع التي عمل بها:

عمل المستشار مسعد بيومى بقسم جزئيات جنوب، ثم عمل بالأقاليم، وكليات وجزئيات بنها، ومنازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري، ثم محافظة الإسماعيلية، وعمل في استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، ثم انتقل إلى طنطا وبنها والشرقية أول رئيساً، ثم عين رئيس قطاع غرب الدلتا أول ثم رئيس قطاع القناة وأخيرا أصبح رئيسا للهيئة.

الانتدابات:

انتدب المستشار مسعد بيومى للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.

طبيعة العمل:

طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.