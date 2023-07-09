انتظام طلاب الثانوية العامة فى الإسكندرية ومطروح بلجان الامتحانات.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انتظم طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، إلى أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

وعلى جانب آخر، شهدت محافظة مطروح ، انتظام دخول طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد ،على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، متابعة سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول. وأكد شعيب، على تضافر كافة جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدى ،عدد 2627طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم 1375طالب فى القسم العلمى علوم 1095فى القسم الأدبى، و157 طالب فى القسم علمى رياضيات، من خلال 13 لجنة على مستوى المحافظة، و3مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين 865 معلم ملاحظ، مشيرا إلى انه تم توفير 6 خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة . كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين منهم 8 للرجال و8 للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى ،لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.



توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لاداء الامتحانات



طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية أمام اللجان



طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية اليوم



طلاب. الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم