انتظام الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتظم الطلبة والطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد بمحافظة الإسماعيلية، وشهدت اللجان استخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حمل الطلاب أجهزة تليفون محمول أو أى أجهزة أخرى وعدم دخولهم لجان الامتحانات بأى أوراق أو كتب أو اشياء مخالفة لقواعد الامتحانات وذلك تنفيذا لكتاب وزارة التربية والتعليم الدورى الخاص بتنظيم عملية الامتحانات.

كما شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية توافد الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فيما يتعلق بمواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا. وأشارت الوزارة إلى أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.

كما شهد محيط مدارس الإسماعيلية انتشار امنى كثيف وتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لاولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات.

وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات اليوم الاثنين 10 آلاف و858 طالبا وطالبة ب 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو و الثلاثاء 13 يونيو الماضى بينما انطلقت المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو الماضي بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم 13 يوليو الجارى 2023.