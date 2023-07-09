امتحانات التفاضل والتكامل بدون شكاوى بشمال سيناء ورصد غياب 20 طالبا

شمال سيناء - محمد حسين

وصف طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء اليوم، امتحانات مادة التفاضل والتكامل بالسهولة باستثناء نقاط محدودة كانت بمستوى الطالب المتفوق.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام سير الامتحانات دون أى معوقات أو شكاوى من الطلبة فى عدد15لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات مشددة.

وأضاف رضوان أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 3775 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 3755 طالبًا وطالبة، وتغيب 20 طالبا وطالبة عن أداء الامتحانات، حيث بلغت نسبة الحضور 99.5%.

وشهدت لجان الثانوية العامة بشمال سيناء اليوم هدوء وانتظام بمحيطها، كما استقبلت اللجان الطلاب والملاحظين وسط إجراءات مشددة، وبدورهم اتخذ اولياء الأمور اماكنهم فى شوارع جانبية حول محيط اللجان، فيما سجلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة انتظام وصول الإسئلة، وعدم تلقى أى شكاوى مع بداية الامتحانات.

وسبق انطلاق الامتحانات متابعة تحرك ووصول الأسئلة للجان فى موعدها من مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وقيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

من جانبه أشار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمدارس التى بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

وشدد المحافظ على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات.