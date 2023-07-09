اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن.. نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة فى أحد الموانئ بمحافظة المهرة

الأحد، 09 يوليو 2023 10:01 ص
اليمن.. نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة فى أحد الموانئ بمحافظة المهرة ناقله نفط - أرشيفية
وكالات

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أنهت فرق فنية، تفريغ ناقلة نفطية جانحة فى أحد الموانئ بمحافظة المهرة شرقى اليمن، وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة فى ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية يونيو الماضى بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
 
وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريق متخصص من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.
 
وأضاف أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام فى تخفيف أزمة المشتقات التى شهدتها المحافظة، شمال شرقى اليمن.

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اليمن

المهرة

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