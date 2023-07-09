اليابان تعلن توقف خدمات القطارات السريعة فى غرب البلاد بسبب الأمطار

أ ش أ

أعلنت شركة تشغيل سكك حديد غرب اليابان اليوم الأحد عن توقف الخدمات بين محطتى هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع بعد الأمطار الغزيرة التى تهطل على غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الشركة القول "إن الخدمات تم تعليقها من حوالى الساعة 8:30 صباحا"، متوقعة أن تبدأ القطارات فى العمل مرة أخرى بعد الظهر على الأقرب فى حال توقف الأمطار.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من انهيارات أرضية وفيضانات فى ياماجوتشى والمحافظات القريبة، مع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية حتى أوائل الأسبوع المقبل بسبب موسم الأمطار الذى لا يزال قائما فى البلاد، وفى شيمونوسيكى بمحافظة ياماجوتشي، بلغ هطول الأمطار كل ساعة 55 ملم صباح اليوم.