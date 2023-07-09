اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعلن توقف خدمات القطارات السريعة فى غرب البلاد بسبب الأمطار

الأحد، 09 يوليو 2023 10:01 ص
اليابان تعلن توقف خدمات القطارات السريعة فى غرب البلاد بسبب الأمطار سكك حديد اليابان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت شركة تشغيل سكك حديد غرب اليابان اليوم الأحد عن توقف الخدمات بين محطتى هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع بعد الأمطار الغزيرة التى تهطل على غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الشركة القول "إن الخدمات تم تعليقها من حوالى الساعة 8:30 صباحا"، متوقعة أن تبدأ القطارات فى العمل مرة أخرى بعد الظهر على الأقرب فى حال توقف الأمطار.


وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من انهيارات أرضية وفيضانات فى ياماجوتشى والمحافظات القريبة، مع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية حتى أوائل الأسبوع المقبل بسبب موسم الأمطار الذى لا يزال قائما فى البلاد، وفى شيمونوسيكى بمحافظة ياماجوتشي، بلغ هطول الأمطار كل ساعة 55 ملم صباح اليوم.


سكك حديد اليابان

طوكيو

قطار

هيروشيما

هاكاتا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة