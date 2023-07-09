اليوم السابع
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الهيئة القومية للسكك الحديدية توقف تشغيل قطارات العيد الإضافية

الأحد، 09 يوليو 2023 11:31 ص
الهيئة القومية للسكك الحديدية توقف تشغيل قطارات العيد الإضافية قطارات
كتب سيد الخلفاوى

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أوقفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، القطارات الإضافية والتي سبق وأن تقرر تشغيلها قبل عيد الأضحى المبارك، وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة على القطارات الحالية.
 
القطارات التى توقف تشغيلها:
 أولًا- قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الاقصر وبالعكس
 ثانيا- قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس
ثالثا- قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس
رابعًا: قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان
خامسًا : قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان
سادسًا: قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس
  قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس
 قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان 
 قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة
 قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس
 قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان
 قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة 
سابعًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس 
ثامنًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلي أسوان
 تاسعًا- قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة 
عاشرًا- قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس 
الحادي عشر- قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية الى اسوان 
 
 

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