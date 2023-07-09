الهيئة القومية للسكك الحديدية توقف تشغيل قطارات العيد الإضافية

كتب سيد الخلفاوى

أوقفت الهيئة القومية للسكك الحديدية ، القطارات الإضافية والتي سبق وأن تقرر تشغيلها قبل عيد الأضحى المبارك، وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة على القطارات الحالية.

القطارات التى توقف تشغيلها:

أولًا- قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الاقصر وبالعكس

ثانيا- قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس

ثالثا- قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس

رابعًا: قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان

خامسًا : قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان

سادسًا: قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس

قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان

قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة

قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان

قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة

سابعًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس

ثامنًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلي أسوان

تاسعًا- قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة

عاشرًا- قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

الحادي عشر- قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية الى اسوان