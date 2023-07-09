

وقال قائد فصيل الجيش الروسي الذي يحمل شعار تسمية "زيوس" ويقوم بمهامه ضمن إحدى التشكيلات العاملة في المنطقة العسكرية الغربية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، إنه "بواسطة المدفع "إس-60" قمنا باستهداف أحد معاقل العدو وتمت إصابته، حيث كانت المسافة الفاصلة تقع على بعد أكثر من 5 كيلومترات، كما أننا ننفذ هذا النوع من الضربات عدة مرات في اليوم الواحد".



وأضاف "زيوس"، أن القوات دأبت على استخدام هذه المدفعية منذ البداية، مبينا في الوقت نفسه أن العدو لا ينجح في تحديد مواقع المدفعية في مرات كثيرة، "لأننا نعمل انطلاقا من مواقع إطلاق نار مغلقة وبعد القصف، نقوم بإخلاء المواقع بصورة سريعة والانتقال إلى نقاط أخرى".



وأكد أن طواقم الجنود العاملة على هذا السلاح، تحاول إنفاق أقل عدد من القذائف وتعديل إلاطلاق بمساعدة الطائرات من دون طيار؛ مما يساعد بشكل كبير في تحقيق دقة في الإصابات ويوفر الذخيرة.