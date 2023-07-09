المتحدث العسكرى: إحالة متهم القاهرة الجديدة للجنايات العسكرية

كتب زكى القاضى

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170/ 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية .