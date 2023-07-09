اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث العسكرى: إحالة متهم القاهرة الجديدة للجنايات العسكرية

الأحد، 09 يوليو 2023 06:39 م
المتحدث العسكرى: إحالة متهم القاهرة الجديدة للجنايات العسكرية القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170/ 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية .

القاهره الجديده

المتحدث العسكري

اخبار الجيش

جيش مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة