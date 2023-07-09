المتحدث العسكرى: إحالة متهم القاهرة الجديدة للجنايات العسكرية

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170/ 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية .
المتحدث العسكرى: إحالة متهم القاهرة الجديدة للجنايات العسكريةالأحد، 09 يوليو 2023 06:39 م
القوات المسلحه
كتب زكى القاضى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أخبار مصر.. المتحدث العسكرى: توجيه تهمة القتل العمد والشروع فيه لمتهم القاهرة الجديدةالثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:03 م
المتحدث العسكرى: توجيه تهمة القتل العمد والشروع فيه لمتهم القاهرة الجديدةالثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:29 م
قوات الدفاع الشعبى تنظم عددا من الأنشطة خلال شهر يونيو.. اعرف التفاصيلالأحد، 09 يوليو 2023 02:35 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة