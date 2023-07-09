القبض على تاجر مواد مخدرة وإحباط ترويجه أقراص الكيف فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إحباط محاولة عاطل ترويج المواد المخدرة بين عملائه في العمرانية، وتمكنوا من القبض عليه وبحوزته أقراص مخدرة قبل توزيعها بين زبائنه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات من مصدر سري لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن حيازة عاطل لمواد مخدرة، للاتجار بها، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق، منها العمرانية، وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وتمكن رجال المباحث من رصد تحركاته، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة مختلفة الأنواع.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.