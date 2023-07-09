اليوم السابع
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القاهرة تنظم ماراثون للجرى والدراجات الهوائية والبخارية الجمعة المقبل

الأحد، 09 يوليو 2023 03:59 م
القاهرة تنظم ماراثون للجرى والدراجات الهوائية والبخارية الجمعة المقبل ماراثون القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تنظيم أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة القادم.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى 1054 ، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الانجازات العملاقة التى اقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء ، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.

القاهرة

مارثون رياضي

كوبري طه حسين

محور ياسر رزق

محور الحضارات

عيد القاهرة القومى

عيد محافظة القاهرة القومى



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