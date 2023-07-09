

وذكر مكتب السوداني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اسقبل رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وشهد اللقاء البحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على أولوياته التي تلبي متطلبات وتطلعات المواطنين، على مختلف الصعد الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء التباحث في جملة من القضايا والملفات على المستوى الوطني، والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي، وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استكمال الجوانب التشريعية والرقابية، بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برامجها.



من جانبه، أكد الحلبوسي "دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل، فضلا عن دعمه خطوات الحكومة في مكافحة الفساد التي وضعتها على رأس أولويات البرنامج الحكومي.