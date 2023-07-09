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الضرائب: لم يتم اعتماد أى شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية

الأحد، 09 يوليو 2023 10:09 ص
الضرائب: لم يتم اعتماد أى شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية مصلحة الضرائب- أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .
 
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني "الفرق بين البرامج الوسيطة   middle ware   وال ERP system  حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية، أما ال   ERP System   فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ،وهو  إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية .
 
 

أخبار الاقتصاد

الضرائب

الفاتورة الإلكترونية



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