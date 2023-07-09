اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

الأحد، 09 يوليو 2023 11:10 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت إخماد النيران.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
تتعدد الحرائق التي تندلع في المنشآت والعقارات، ولكل منها طريقة في التعامل ومواد تؤدى إلى اندلاعها، وتخلف وراءها العديد من الخسائر، وتتسبب فى فقدان الأرواح ووقوع مصابين جراء تلك الحرائق، والحماية المدنية توضح أنواعها الخمسة وطرق التعامل معها، ومن تلك الحرائق:

1- الحرائق التى تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التى تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هى الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة النوع.

2- الحرائق التى تحدث فى المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هى: الرغاوى، ثانى أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب فى زيادة انتشار الحريق.

3- الحرائق التى تنشأ فى المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثانى أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق، ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء، لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

 

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