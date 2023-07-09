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السيرة الذاتية للمستشار حسنى حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض الجديد

الأحد، 09 يوليو 2023 04:31 م
السيرة الذاتية للمستشار حسنى حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض الجديد محكمة النقض- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

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أدى صباح اليوم، المستشار حسنى حسن عبد اللطيف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيساً لمحكمة النقض المصرية خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته 2023/6/30.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملاً بنص المادة 185 من الدستور المصري
 
ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة .
 
وعين عبد اللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلي أن عين قاضياً بها في عام ۱۹۹۹م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م، وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض,
 
فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا، وبذلك ينضم عبد اللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات و الهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها وترقيتهم و تأديبهم.

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المستشار حسنى حسن عبد اللطيف

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