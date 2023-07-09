"السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات النوم إلى مطروح أيام السبت والإثنين والأربعاء

كتب سيد الخلفاوى

تشغل هيئة السكة الحديد السبت القادم، قطار 1773 / 772 ( النوم ) ما بين القاهرة / مرسي مطروح ، بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً، على أن يتم التشغيل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ).

ومن المقرر أن يتم تشغيل قطار 775 / 774 ، النوم، ( ما بين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023 أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.

وينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الموسمية التي شغلتها السكة الحديد لمرسى مطروح، والعكس.

قطارات الذهاب لمطروح

تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ويقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.

قطارات العودة من مطروح للقاهرة :

تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.