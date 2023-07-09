السعودية: استمرار توزيع "المصحف" على الحجاج المغادرين من المدينة المنورة

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واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من "القرآن الكريم" على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز فى منطقة المدينة المنورة .

وأعرب الحجاج المغادرون - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - عن سعادتهم بما من الله عليهم من أداء مناسك الحج، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت فى أداء مناسك الحج .

ويأتى توزيع الهدايا على الحجاج المغادرين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوزيع مليونى نسخة من القرآن الكريم .