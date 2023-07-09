اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتعدي على طفل في مدينة نصر

الأحد، 09 يوليو 2023 04:32 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتعدي على طفل في مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالتعدي على طفل  بمدينة نصر بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه. 
 
كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه تعدى على  المجنى عليه بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما أن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (سكين) وتعدى عليه.

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جنايات القاهره

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