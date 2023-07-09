الرى: تطوير معامل الوزارة لخدمة خطط إعادة استخدام المياه

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه فى مصر.

قال سويلم إنه حريص على متابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة وذلك لخدمة خطط الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال إعادة استخدام المياه بصورة فعالة وآمنة تحقق الاستفادة من كل نقطة مياه، مع التأكيد على جودة المياه المرفوعة من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع.

وأشار إلى أهمية التوسع في إعادة استخدام المياه بناء على أسس علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلط، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وصولا إلى الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات ومستخدمي المياه.

ووجه سويلم بتشكيل فريق عمل من وحدات الوزارة المختلفة لدراسة متطلبات وإشتراطات عملية إعادة استخدام المياه على طريق الوفاء بالاحتياجات المائية، وذلك يشمل أيضا تحديد الأماكن المثلى لإقامة مثل تلك المحطات لتحقيق أقصى استفاده من المياه كما ونوعا.

كما أكد على أهمية تحقيق الإستفادة القصوى من بيانات شبكات الرصد الآلية لنوعية المياه بالترع والمصارف والاستفادة من التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن قبل الشروع في التخطيط لعمليات إعادة استخدام المياه.