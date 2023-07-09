الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.