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الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

الأحد، 09 يوليو 2023 01:12 م
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
 
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