الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولةالأحد، 09 يوليو 2023 01:12 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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