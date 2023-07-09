"الداخلية" تنظم الملتقى الثالث لطلائع المناطق الحضارية الجديدة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة " كلنا واحد " وعلى مدار 3 أيام وزارة الداخلية نظمت بالإسكندرية الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، وذلك استمراراً للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة.

وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتى (القاهرة – الإسكندرية) على مدار (3) أيام واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بالإسكندرية.

ملتقى طلائع المناطق الحضارية

يأتى ذلك إستمراراً لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم ، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة ، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

-وقد تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب معسكراً صيفياً لهم على شاطئ البحر المتوسط شهد مسابقات رياضية وثقافية.

ملتقى طلائع المناطق الحضارية1

-كما تم تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة الإسكندرية للتعرف على أبرز ما شهدته المحافظة على مر العصور والأزمان.

- كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية للتعرف على المشروعات القومية وقيمة الوطن وكذا خطورة الإستخدام غير المسئول لمواقع التواصل الإجتماعى.. وتم تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التى عكست التطور الذى أحدثته المبادرة فى ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية ، وتم خلالها تكريم المتميزين علمياً وفنياً ورياضياً من الطلائع والشباب.

- وفى ختام الملتقى تم تنظيم حفلاً غنائياً وترفيهياً لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة.

-يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.