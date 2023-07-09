الداخلية تضبط أسرة تتاجر بالمخدرات بحوزتهم حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصة مخدر البودر (الحشيش الإصطناعى "الإستروكس") وكذا الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته ( والدته "لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى إحدى القضايا بالسجن المؤبد") .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى " وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التى تستخدم فى التصنيع – مبلغ مالى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس).. وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) .. تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية لمخدر البودر – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – قطعة سلاح أبيض) ، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫167٫000 مليون جنيه تقريباً).