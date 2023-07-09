الحكومة اليمنية: تكبدنا خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام

وكالات

قالت الحكومة اليمنية، إنها تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.

ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية وسط شح كبير في النقد الأجنبي بسوق الصرف، مع توقف صادرات النفط منذ تسعة أشهر بسبب هجمات جماعة الحوثي، والتي كانت تمثل ما يقارب 70 بالمئة من موارد العملة الصعبة للحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن، اليوم، إن قيمة الريال اليمني سجلت هبوطا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية، هو الأول منذ عامين بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية.

وأكد أحد الصيارفة في عدن، أن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية بلغ مساء السبت حاجز 1400 ريال للدولار للشراء و1411 ريالا للبيع، وذلك بفارق مئة ريال عن مستوى الصرف قبل شهر و200 ريال عن مايو الماضي.

وأوضح متعاملون، أن الهبوط السريع للعملة تسبب في زيادات حادة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد.

ولا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 530 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.