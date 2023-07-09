الحريق ينتقل لعمارة مجاورة لمعرض الأحذية بجمصة والدفاع المدني يدفع بسيارات الإطفاء

الدقهلية - شريف الديب

شب حريق هائل فى عمارة سكنية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، مجاورة للحريق الأول بمنطقة السوق والذي نشب فى معرض للأحذية وذلك بعد أن طالت النيران بعض أجزاء من العمارة نتيجة وصول النيران لها حتى وصلت إلى باقي العمارة بالكامل، فيما تحاول أجهزة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بعد أن استدعت سيارات الإطفاء من بلقاس وبعض الأماكن المجاورة، وقد أسفر الحريق عن إصابة عدد كبير من الموجودين بالمنطقة.

يذكر بأن شب داخل محل لبيع الأحذية داخل منطقة السوق بمصيف جمصة محافظة الدقهلية وذلك بعدما تعالت ألسنة النيران والدخان وسط حالة من الفزع بين المصطافين وهرع المواطنين في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق.

كان اللواء ، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الحنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بإندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وصباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض.

جرى السيطرة على الحريق بواسطة قولت الحماية المدنية وتحديد الأسباب وراء اندلاع النيران، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بإنتداب قسم الآدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.