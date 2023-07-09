الجيزة: إزالة مخالفات بناء بقرية المنوات فى أبو النمرس استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى مواطن من قيام مالك عقار بمدخل عزبة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس ببناء أدوار مخالفة.

وعلى الفور، وجهت المحافظة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملة للموقع المشار إليه لإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تلقت مؤخرا شكوى مواطن من قيام مالك عقار بشارع أبو الحسن الشاذلي متفرع من اللبيني فيصل ببناء أدوار مخالفة.

واستجابة لشكوى المواطن، وجهت المحافظة من خلال حي الهرم حملة للموقع المشار إليه، وتم إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.