"التفاضل والتكامل" يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

عبر طلاب الثانوية العامة 2023، بمدارس القليوبية، خاصة شعبة العلمي رياضيات، بعد أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل، اليوم الأحد، عن فرحتهم، مؤكدين أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، كما أنه لم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، كما أن الوقت كان كافيا للإجابة عن كل أسئلة الامتحان، وهو ما رسم البسمة علي وجوههم عقب خروجهم من اللجان.

وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية الرياضية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكل اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.