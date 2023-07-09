اليوم السابع
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"التضامن": تنفيذ مبادرة "بر أمان" لدعم الصيادين بقيمة 52 مليون جنيه

الأحد، 09 يوليو 2023 01:24 م
"التضامن": تنفيذ مبادرة "بر أمان" لدعم الصيادين بقيمة 52 مليون جنيه وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تشمل مبادرة "بر أمان" لدعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألفا من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالي شمال سيناء بإجمالي 42 مليون جنيه، ومبادرة "تتلف في حرير" التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج "طفرة" التي استهدف التدريب المهني والفني للشباب من الجنسين، ومبادرة "طريقك أمان" التي قامت بتقديم الحماية لإجمالي 21 ألف من عمال الدليفري.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد استعرضت مشروع التطوير المؤسسي للوزارة وتعديل الهيكلة واستحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل مع طرح الرؤية المستقبلية والخطة التدريبية المنفذة بمحاور عملها، كما تم استعراض مؤشرات الأداء لبرامج الوزارة.
 
 

التضامن

دعم العمالة غير المنتظمة

مبادرة بر أمان

دعم الصيادين



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