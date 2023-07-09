"التضامن": تنفيذ مبادرة "بر أمان" لدعم الصيادين بقيمة 52 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تشمل مبادرة "بر أمان" لدعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألفا من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالي شمال سيناء بإجمالي 42 مليون جنيه، ومبادرة "تتلف في حرير" التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج "طفرة" التي استهدف التدريب المهني والفني للشباب من الجنسين، ومبادرة "طريقك أمان" التي قامت بتقديم الحماية لإجمالي 21 ألف من عمال الدليفري.