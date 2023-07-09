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التحقيقات: لص الهواتف المحمولة بالخليفة نفذ جريمتى سرقة بأسلوب النشل

الأحد، 09 يوليو 2023 11:45 ص
التحقيقات: لص الهواتف المحمولة بالخليفة نفذ جريمتى سرقة بأسلوب النشل محكمة - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل فى منطقة الخليفة، اعترف بارتكابه واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة.
 
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
أسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته 2 هاتف محمول مجهولا المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل". 

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