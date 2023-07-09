البرق يضرب امرأة ويصيبها بحروق شديدة أثناء عاصفة فى روسيا.. فيديو وصور

كتب ـ إيهاب محمد

وثقت الكاميرات اللحظة المرعبة لسيدة ضربتها صاعقة أثناء تواجدها بالقرب من مجموعة من الناس بمدينة روسية، حيث قال مسؤولون في المدينة إن الوميض المسبب للعمى تسبب في إصابة امرأة بحروق شديدة خلال عاصفة رعدية مفاجئة فوق مدينة كولومنا الروسية، على بعد 75 ميلاً جنوب شرق موسكو، وفقا لموقع "ديلى ميل".

وأظهرت اللقطات أشخاصًا يخوضون في طوفان من مياه الأمطار قبل أن تسقط صاعقة على الفور أخافت الناس وتسببت بصدمة وسقوط لبعض الأشخاص المتواجدين بالمكان.

يقال إن البرق أصاب دراجة كهربائية أولاً قبل أن يصطدم بالمرأة أيضًا بعد وقوفها في مكان قريب، فيما شوهدت المرأة محمولة عبر مياه الفيضانات مع علامات واضحة عليها تظهر إصابتها الشديدة من العاصفة.



انتشال السيدة من الماء



انتشال المصابين

تم نقل المرأة المذهولة إلى العناية المركزة في مستشفى قريب، هي في حالة مستقرة، وقالت وكالة الأنباء MSK1: "ضربت كارثة حقيقية كولومنا - غمرت الأمطار الشوارع، وانقطعت الأشجار بسبب الرياح القوية، وضرب البرق بالقرب من الناس".

بعد أن ضربت الصاعقة المنطقة، ورد أن المرأة لم تكن قادرة على الوقوف بمفردها، ساعدها أحد الرجال القريبين منها على الخروج من الماء قبل نقلها لتلقي العلاج الطبي الطارئ.



البرق اصاب السيدة

وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية: "بحسب المرأة، أصابت ضربة البرق دراجة بخارية كانت تمر بجانبها واصابتها خفيفاً، تم نقلها إلى مستشفى المنطقة مصابة بحروق في قدميها ورجليها."

قال ألكسندر جريتشيف، مسؤول محلي كبير في كولومنا: "صدم البرق السكوتر الكهربائي الذي كانت تجلس بجواره، ونقلت الضحية الى المستشفى وهي مصابة بحروق في ساقيها، هي الآن في وحدة العناية المركزة، وحالتها مرضية".