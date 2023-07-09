اليوم السابع
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الانتهاء من مشروعات صرف صحى ومرافق بنسبة 99% بحياة كريمة بـ3 مليارات جنيه

الأحد، 09 يوليو 2023 07:13 م
الانتهاء من مشروعات صرف صحى ومرافق بنسبة 99% بحياة كريمة بـ3 مليارات جنيه نشأت مرسى الرئيس التنفيذى
كتب عبد الحليم سالم

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تنفذ شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروعات متنوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 3 مليارات جنيه في العديد من المحافظات وسط متابعة يومية من المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة.

وتعمل الشركة حاليا وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في العديد من المشروعات منها محافظة المنوفية، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى ( قورص- كفر قورص ـ كفر أبو رقبة- منيل جويدة- بوهة شطانوف- النعناعية- الحلواصى )، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية للكرة عليك بنسبة 98% وجاري تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية

كما يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة السادات والعزب التابعة مركز الشهداء - المنوفية ( شبكات انحدار- محطات رفع - خطوط طرد )، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية للكرة بنسبة 99% وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية .

 


المنوفية

حياة كريمة

الاسمنت المسلح

نشأت مرسى



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