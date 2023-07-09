الاستماع لأقوال 6 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بطريق مصر أسيوط

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث اصطدام سيارة ربع نقل، بتروسيكل في مدينة 6 أكتوبر، وتبين أن الحادث وقع بطريق مصر أسيوط، قبل كارتة دهشور، حيث أدى الحادث لإصابتهم بجروح وكدمات متفرقة، وتلقوا العلاج بمستشفى الواحات.

كما أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم إعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارة والتروسيكل، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال السائقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث مروري بطريق مصر أسيوط، بمدينة 6 أكتوبر.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الواحات لتلقي العلاج اللازم.

تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.