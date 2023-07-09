الإحصاء: 537.1 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان 2021 / 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصاء اليوم الاحد النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2021/ 2022.

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 163.2 ألـف فـدان عـام 2021/ 2022 مقابــل 87.1 ألف فـدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3% ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.

وبلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنميـة الزراعيــة بمساحة 5 ألآف فدان بنسبة 3.1% من اجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.

وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 الف فدان بنسبة 36.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 الف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 10.2%.

وبلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 154 فدان عـام 2021/ 2022 مقـابــل 136 فدان عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.2 ٪.