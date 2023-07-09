وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الإثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.



وقالت ستينسيث - خلال جولة تفقدية نظمتها "الأونروا" لمخيم جنين، بمشاركة وفد ضم عددًا من المسؤولين الأممين والدبلوماسيين من 25 دولة - "لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال، نحن بحاجة للسيولة"، مشيرة إلى نقص شديد في التمويل.



وأشادت بطواقم "الأونروا" العاملة في مخيم جنين الذين عملوا ويعملون تحت الضغط وفي ظروف صعبة لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان المخيم.