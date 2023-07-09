اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم أول أغسطس

الأحد، 09 يوليو 2023 10:13 ص
الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم أول أغسطس الكنيسة الكاثوليكية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء يوم 1 أغسطس المقبل، ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباطالكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".
 
ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريمبنفسها وجسدها إلى السماء.
 
وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.
 
ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك. 

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الاقباط الكاثوليك

صوم العذراء



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