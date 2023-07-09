استخراج جثمان طفل من مياه البحر المتوسط والبحث عن آخر بمصيف مطوبس المغلق

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمان أحمد محمد شعبان بدير عبد الحليم، الطالب بالمرحلة الإعدادية من قرية أبوغنيمة بسيدى سالم، من مياه البحر المتوسط، وجاري البحث عن الغريق الآخر على أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم، لغرقهما بشاطئ مصيف مطوبس المغلق منذ سنوات. ويكثف فريق الغواصين، جهودهم للبحث عن جثة الغريق الآخر، على أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم، وتم نقل الجثة بعد العثور عليها إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي.

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس تفيد بمصرع أحمد محمد شعبان بدير، 14 عامًا، ويقيم بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، وعلي بديع علي 18 عامًا، ويقيم بقرية سد خميس، التابعة لنفس المركز، غرقًا بمياه البحر المتوسط. وتبين من إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس أن الغريقين كانا يسبحان في مياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف مطوبس المغلق بقرار محافظة كفر الشيخ منذ سنوات لعدم جاهزية المصيف لاستقبال المصطافين.

وأكد مصطفى السلموني، من أهالى قرية أبو غيمة التابعة لمركز سيدي سالم، أنه تم استخراج جثمان أحمد محمد شعبان بدير، 14 عامًا، المقيم بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، من قبل رجال الإنقاذ المتطوعين، حماده الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بالقرية، وجاري البحث عن علي بديع علي 18 عامًا، المقيم بقرية سد خميس.