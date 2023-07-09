اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى فى البرازيل إلى 14 شخصا

الأحد، 09 يوليو 2023 09:07 ص
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى فى البرازيل إلى 14 شخصا انهيار مبنى فى البرازيل
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال مسئولو الدفاع المدنى فى البرازيل، إن مبنى سكنياً انهار فى شمال شرق البرازيل مما أدى إلى وفاة 14 شخصاً، فيما تم العثور على جثة آخر المفقودين.
 
ووقع الانهيار فى حى جانجا بضواحي ريسيفى عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، وانهار المبنى السكنى خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.
 
وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من الانهيار الذى لم تتضح أسبابه بعد.
 
وكان المسؤولون قد أعلنوا الجمعة عن وفاة ثمانية.
 
وقدمت راكيل ليرا حاكمة بيرنامبوكو تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.

البرازيل

انهيار مبنى

بيرنامبوكو

تويتر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة