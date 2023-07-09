ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى فى البرازيل إلى 14 شخصا

كتب محمد جمال

قال مسئولو الدفاع المدنى فى البرازيل، إن مبنى سكنياً انهار فى شمال شرق البرازيل مما أدى إلى وفاة 14 شخصاً، فيما تم العثور على جثة آخر المفقودين.

ووقع الانهيار فى حى جانجا بضواحي ريسيفى عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، وانهار المبنى السكنى خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.

وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من الانهيار الذى لم تتضح أسبابه بعد.

وكان المسؤولون قد أعلنوا الجمعة عن وفاة ثمانية.

وقدمت راكيل ليرا حاكمة بيرنامبوكو تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.