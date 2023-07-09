إيلون ماسك مهاجما زوكربيرج: زوجتك تستخدم سيارة "تسلا" دون علمك

كتب رجل الأعمال الأمريكى رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك تغريدة عبر "تويتر" وجهها لمؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة "تسلا" دون علمه.

وجاء في تغريدة ماسك: "زوك زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أننى أعلم ذلك جيدا".

الأمر الذى لقى تفاعلا كبيرا بين مستخدمى "تويتر".

يذكر أن حقق تطبيق Threads "ثريدز" الذى أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز" انتشارا سريعا فى الساعات الأولى من إطلاقه، حيث وصل عدد المشتركين إلى 70 مليون مشترك فى أول 24 ساعة.

وفى وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجه مارك زوكربيرج ضربة أخرى إلى إيلون ماسك فى الوقت الذى احتدمت فيه المنافسة بين المليارديرين الرائدين فى مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستحرام والتى طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

أسباب الانتشار السريع لـ Threads

وأكد أحد الخبراء لشبكة سكاى نيوز، أن الانتشار السريع للتطبيق الجديد "ثريدز"، الذى انضم إليه فى أول 24 ساعة 70 مليون مستخدم يعود إلى عدة أسباب، تتمثل فى :

"اعتماد ثريدز على تطبيق إنستجرام، الذى يضم قرابة 2 ونصف مليار مستخدم، وبالتالى هناك سهولة فى انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد، حتى بنفس اسم المستخدم وكلمة السر".

"الأمر الثانى يتعلق بالدعاية التى صاحبت انطلاق هذا التطبيق".

"الخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا فى تويتر، فى حال كان الحساب غير موثق."

"التطبيق الجديد أيضا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق فى المدة".

ويرى الخبير أنه "من الصعب الحكم على الأمر حاليا، فيما يتعلق بجذب ثقة الجمهور، خاصة أن التطبيق ستنطبق عليه سياسة الاستخدام الخاصة بشركة ميتا، وهى سياسة أكثر تشددا من تويتر".

وبعد أن استحوذ ماسك على تويتر، وعد بأن التطبيق سيسمح بـ"حرية كبيرة فى التعبير من خلال المنشورات، مقارنة بتطبيقات شركة ميتا".

من الصعب التكهن بمستقبل "ثريدز" حاليا، خاصة أنه "لا يزال يفتقر إلى بعض الخصائص الأساسية، مثل الرسائل الخاصة بين المستخدمين".

ويشير الخبير إلى أن "المجال لا يزال مفتوحا أمام ماسك ليتراجع عن بعض الأمور المرتبطة بالتضييق على المستخدمين بشكل مجانى على تويتر، ويكتفى بأرباح الاستخدام والإعلانات مثل شبكات التواصل الاجتماعي".

من الصعب أن يقضى التطبيق الجديد على تطبيق "تويتر"، لأنه من السهل على أى تطبيق إضافة مجموعة من الخصائص لجذب المستخدمين مرة أخرى.

هذا بالإضافة، إلى أن كثرة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعى قد تسبب إزعاجا لبعض المستخدمين، الذين لا يرغبون فى كثرة التطبيقات التى تشترك تقريبا فى نفس الخصائص.

يشار إلى أن تطبيق "ثريدز" أصبح متوفرا فى متجرى أبل وبلاى ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك، إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس ونتفليكس.

وكتب الرئيس التنفيذى لميتا، مارك زوكربيرج، فى أول منشور له على التطبيق الجديد: "لنبدأ الآن. أهلا بكم فى ثريدز".