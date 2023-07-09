إيطاليا تحظر تناول الآيس كريم على الشواطئ.. وبلدة تمنع صور السيلفى.. التفاصيل

كتبت ـ فاطمة شوقى

اتخذت السلطات الإيطالية إجراءات جديدة للسياح لاتباع آداب السلوك على الشواطئ الإيطالية والحفاظ عليها، وأبرزها حظر تناول الآيس كريم والوجبات الخفيفة وتفرض غرامة على المنتهكين، بالاضافة إلى أن هناك بلدة إيطالية تمنع التقاط الصور السيلفى، وفقا لوكالة "برينسا لاتينا".

وأشارت الوكالة، إلى أن السلطات الإيطالية فرضت غرامة تصل إلى 500 دولار للسياح المنتهكين للقواعد الجديدة، والتى تشمل ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة لتثبيت مظلة الشمس وتناول الطعام.

وأوضحت الوكالة، أن سكان بلدة سانت انتيوكو، انتقدوا هذه الإجراءات التى أعلن عنها رئيس البلدية، إجنازيو لوتشى، حيث يرون أنها من الممكن أن تقلل من عدد السياح لأنها إجراءات تقييدية بشكل كبير.

وصُدم سكان وسياح سانت أنتيوكو، وهي بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، من قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ.

كما قامت بورتوفينو، قرية صيد صغيرة، يسكنها ما يزيد قليلاً عن 500 نسمة، وتقع على الريفييرا الإيطالية. تبرز بجمالها الهائل ومعروفة بجذابيتها للسياح فى إيطاليا ، بفرض غرامة على التقاط الصور السيلفى ، وهذا القرار اثار جدلا واسعا وذلك من اجل تجنب الازدحام فى الشوراع والحدائق والتى تتسبب فى ازمات كبيرة.

ووفقا للوكالة، فإنه على الرغم من أنها قد تبدو مزحة، إلا أن الحقيقة هو أن مجلس مدينة بورتوفينو قدم سلسلة من مناطق حظر الانتظار ، بهدف ضمان عدم بقاء السياح في هذه الأماكن لفترة طويلة. وتشمل تلك المناطق ، بالطبع ، النقاط الرئيسية المثيرة للاهتمام ، فضلاً عن الأماكن الأكثر روعةً للتصوير.

تم اتخاذ هذا القرار لأن هذه الأماكن مزدحمة للغاية خلال موسم العطلات ، مما يتسبب في ازدحام مروري كبير وشوارع مغلقة. يتوقف الناس لالتقاط الصور وينتهي بهم الأمر بالتسبب في انهيار أثر على الحياة اليومية للمدينة.

وتم تحديد الغرامات على من لا يمتثلون لهذها الاجراء فإنه تم تحديد مبلغ 275 يورو كحد أقصى للتوقف لفترة طويلة في تلك المناطق دون انتظار.