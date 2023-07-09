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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الضبعة الصحراوى

الأحد، 09 يوليو 2023 07:51 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الضبعة الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الضبعة الصحراوى فى الشيخ زايد، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

انقلاب سيارة

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